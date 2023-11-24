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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نجم نادي بنفيكا ومنتخب الأرجنتين، انخيل دي ماريا، بشكل رسمي عن قراره بالتوقف عن اللعب دوليًا، وذلك بعد إتمامه مشاركته في بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية.

دي ماريا يعلن موعد اعتزاله اللعب دوليًا

في تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أعبر دي ماريا عن مشاعره قائلًا: "لعبت آخر مباراة لي في التصفيات، ولا يمكنني وصف التصفيق الحار الذي شهدته في هذه المرة الأخيرة بالكلمات."

وأضاف: "استمتعت بكل لحظة من الحب والعاطفة التي شعرت بها من زملائي في الفريق وأصدقائي، وبدونهم، لن تكون هذه الرحلة لها نفس القيمة، حيث كان حب كل واحد منهم هو الذي ساهم في تشكيلني كما أنا اليوم."

وأعرب دي ماريا عن ألمه إزاء بعض الأحداث التي وقعت في الملاعب، مشيرًا إلى أنه لا يستحق أي لاعب معاملة سيئة، ولا حتى التصرفات العدوانية والتي تؤثر على العائلات والأطفال الذين يتابعون المباريات.

وأخيرًا، حدد دي ماريا موعد اعتزاله الدولي، حيث أوضح أن بطولة كوبا أمريكا 2024 ستكون المرة الأخيرة التي يرتدي فيها قميص المنتخب الأرجنتيني. وختم قائلًا: "شكرًا للجماهير، وشكرًا لعائلتي، وشكرًا للأصدقاء وزملائي. سنواصل صنع التاريخ، وستظل هذه اللحظات محفورة في قلبي إلى الأبد. هيا أرجنتين!"