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أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية إسبانية تشير إلى اقتراب نادي الهلال السعودي من حسم صفقة انتقال نجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

خطوة واحدة تفصل الهلال عن ضم نجم برشلونة

ويسعى الهلال إلى ضم النجم البرازيلي رافينيا، جناح فريق برشلونة، خلال شهر يناير المقبل، وذلك لتعويض غياب زميله نيمار دا سيلفا الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، مما يؤكد غيابه حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية، يمكن للهلال أن يحقق التوقيع مع رافينيا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بهدف تعزيز صفوف الفريق.

وتشير الصحيفة إلى أن الهلال قد يحقق نجاحًا في التعاقد مع رافينيا خلال يناير، خاصةً مع تراجع مستواه مع الفريق الكتالوني في الموسم الحالي.