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أحمد جودة - القاهرة - قدّم نادي الاتحاد السعودي قائمته الأولية المؤلفة من 35 لاعبًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيتم تقليص العدد ليصبح 23 لاعبًا في القائمة النهائية المستعدة للمشاركة في البطولة.

موقف احمد حجازي النهائي من المشاركة مع اتحاد جدة في مونديال الاندية

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية وجود 10 لاعبين أجانب ضمن القائمة الأولية لنمور جدة، بما في ذلك الدولي المصري أحمد حجازي، إلى جانب اللاعبين البرازيليين لويس فيليبي وفابينيو وكورونادو ومارسيلو جروهي، واللاعبين الآخرين جوتا وكانتي وعبد الرزاق حمدلله وكريما بنزيما.

وتسمح قواعد الفيفا بإرسال قائمة أولية تحتوي على 35 لاعبًا وفقًا للوائح البطولة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

ويستعد الاتحاد جدة لمواجهة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي الأول للبطولة، وفي حال الفوز، سيواجه النادي الأهلي في ربع النهائي، ثم يتأهل الفائز لمواجهة فلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي.