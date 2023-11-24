نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة قادش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ريال مدريد عن استعادة خدمات نجمه جود بيلينجهام في المباراة القادمة أمام قادش في الدوري الإسباني بعد تعافيه من الإصابة.

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة قادش

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية عن تطورات حالة الوسط الإنجليزي في ريال مدريد، الذي كان يغيب عن الفريق بسبب الإصابة.

وأوضحت الشبكة أن الانزعاج الذي كان يعاني منه بيلينجهام لا يزال موجودًا، وربما يتجه النادي الملكي لاستخدام مسكنات لتمكينه من المشاركة في مواجهة قادش، على غرار ما حدث مع براهيم دياز في المباراة أمام لاس بالماس.

وعلى الرغم من ذلك، لم يتم استبعاد مشاركة بيلينجهام في مباراة قادش بشكل نهائي، ويُفترض أن يلجأ ريال مدريد إلى استخدام المسكنات في حال كانت الآلام غير مزعجة بشكل كبير.

ويعاني ريال مدريد من غياب عدة لاعبين بسبب الإصابات، بما في ذلك البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي إدوارد كامافينجا، بالإضافة إلى حارس المرمى كيبا أريزابالاغا ولاعب خط الوسط داني سيبايوس.