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أحمد جودة - القاهرة - في هذا المقال، سنقدم لكم موعد المباراة المرتقبة بين فريق الوداد ومنافسه جوانينج جالاكسي في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الوداد وجوانينج جالاكسي في دوري ابطال افريقيا

ويستعد الوداد بكل حماس وجهد كبير لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، بينما يعد فريق جوانينج جالاكسي جاهزًا ومركزًا لتحقيق الانتصار.

تقام المباراة الهامة في استاد ملعب مراكش، حيث سيتنافس الوداد وجوانينج جالاكسي في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا. الموعد المحدد للمباراة هو مساء يوم السبت المقبل، الموافق 25 نوفمبر.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا. أما في منطقة الخليج، فتكون الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا. وتصبح الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ستكون المباراة منقولة عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقلة الحصرية لمباريات دوري أبطال إفريقيا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.