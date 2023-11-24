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أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير كرة القدم بفارغ الصبر المواجهة المثيرة بين فريق ريال مدريد ومنافسه قادش في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني

ويستعد ريال مدريد بكل حماس وجهد مكثف لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، في حين يعد فريق قادش جاهزًا ومركزًا لتحقيق الانتصار.

ستُقام المواجهة المثيرة في استاد رامون دي كارنازا، ومن المقرر أن تكون في المساء يوم الأحد القادم، الموافق 26 نوفمبر.

ستُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت، الناقلة الحصرية لجميع مباريات الدوري الإسباني في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تنطلق فعاليات تلك المواجهة في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، فيما تكون الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، وتصبح الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.