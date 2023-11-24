نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج يطالب إدارة اليونايتد بضم أسطورة بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى التعاقد مع نجم بايرن ميونخ، توماس مولر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تين هاج يطالب إدارة اليونايتد بضم أسطورة بايرن ميونخ

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مانشستر يونايتد حاول في السابق ضم توماس مولر خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة، استجابةً لرغبة المدرب إيريك تين هاج.

وأشارت الصحيفة إلى أن محاولات التعاقد مع مولر جاءت بناءً على طلب تين هاج، الذي وضع مولر في صدارة القائمة المستهدفة لتدعيم صفوف الفريق وتحقيق التألق بفضل خبراته.

وأوضحت الصحيفة أن توماس مولر لم يظهر اهتمامًا في العرض السابق من مانشستر يونايتد، لكنها تعتقد أنه قد يغير رأيه في الوقت الحالي.

ينتهي عقد مولر مع بايرن ميونخ في يونيو 2024، وكان قد أبدى اللاعب رغبته في مواصلة اللعب مع الفريق البافاري حتى عام 2025.