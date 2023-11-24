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أحمد جودة - القاهرة - بدأ المدرب مارسيل كولر التحضيرات لتأمين بديل للظهير الأيسر علي معلول، وذلك من أجل تولي قيادة الجبهة اليسرى في المواجهة المقبلة أمام فريق ميدياما الغاني، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023.

كولر يستقر على بديل علي معلول لمواجهة ميدياما

يسعى كولر إلى تجهيز الظهير الأيسر كريم الدبيس لتعويض غياب علي معلول، حيث يعاني الأخير من إصابة في العضلة الخلفية ويخوض المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل. تظل فرص مشاركته في المباراة المقبلة أمام ميدياما غير مؤكدة.

يركز الجهاز الفني للنادي الأهلي جهوده على زيادة فرص مشاركة علي معلول في المباراة، ولكن في حال تأكيد غيابه، يعتبر كريم الدبيس الخيار الأقرب لتعويضه.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي سيواجه ميدياما الغاني يوم السبت القادم، الموافق 25 نوفمبر، في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.