نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة الساحرة في كل مكان عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك لمعرفة طريقة مجانية لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة التي ستجمع بينهما من المنزل بأقل تكلفة ودون تشفير أو تقطيع.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم

وقبل أن نستعرض لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم في كأس الكونفدرالية الإفريقية، فإن أحداث المباراة التي ستجمع بينهما ستقام مساء الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتنطلق أولى دقائق المباراة عند تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث المباراة عبر مجموعة القنوات المفتوحة الآتية:

قناة Sky Sport 1 Deutschland.

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

التردد: 12031.

الأستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة BT Sport 2 HD

القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D.

التردد: 12515.

الأستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 22000.