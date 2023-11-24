نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2023-2024 وذلك قبل انطلاق مباريات يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة عشر.

ويحتل النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 13 هدف.

بينما يحتل النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات السبت

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق مباريات السبت المقبل:-

1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

2- محمد صلاح، ليفربول، 10 أهداف.

3- سون هيونج مين، توتنهام، 8 أهداف.

4- جارود بوين، وست هام، 7 أهداف.

5- كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف.

6- هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 6 أهداف.

7- بريان مبيومو، برينتفورد، 6 أهداف.