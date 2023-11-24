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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر إعلامية إسبانية عن تلقي نادي ريال مدريد الإسباني ضربة قوية قبل مواجهة قادش المقبلة في الدوري الإسباني.

ضربة موجعة قوية لنادي ريال مدريد قبل مواجهة قادش

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد قادش في الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 32 نقطة.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى عودة رودريجو جوس من البرازيل وهو يعاني من مشكلة في ركبته.

وسيتم خضوعه لفحوصات طبية اليوم لتحديد مدى تأثير الإصابة. يأتي هذا في ظل غياب ثنائي الفريق، فينسيوس جونيور وإدواردو كامافينجا، اللذين تعرضا للإصابة خلال فترة التصفيات الدولية.