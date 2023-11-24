نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أبو سليم في الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة هامة وقوية أمام نظيره فريق أبو سليم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أبو سليم

ومن المقرر أن يعتمد المدير الفني للفارس الأييض على التشكيل الآتي لمواجهة أبو سليم حيث من المقرر أن يضم العناصر الآتية:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمود علاء، حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عمرو السيسي، سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما"، أحمد السيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة مساء الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويشهر الحكم ضربة البداية عند تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.