انت الأن تتابع خبر موعد مباراة النصر ضد الأخدود في دوري روشن 2023-2024.. العالمي جاهز للانتصار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - النصر السعودي تنطلق يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” لموسم 2023/2024، وستكون مباراة النصر ضد الأخدود أحد مباريات تلك الجولة.

ترتيب النصر والأخدود في الدوري السعودي

فريق النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، يأتي في المركز الثاني بترتيب ندية الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، جمعهم من الفوز في 10 مباريات والتعادل في لقاء والخسارة في لقاءين، وحقق العالمي الفوز في أخر 4 مباريات له بالدوري السعودي للمحترفين.

[رونالدو مع ساديو ماني وعبد الرحمن غريب]

رونالدو مع ساديو ماني وعبد الرحمن غريب

بينما فريق لأخدود يتواجد في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء وحيد والخسارة في 9 مباريات.

موعد مباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي

المباراة ستقام على أرضية ستاد “الأول بارك”، بمدينة الرياض وذلك يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تنطلق صافرة مباراة النصر ضد الأخدود في تمام التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد لأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024

شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

تشكيل النصر المتوقع ضد الأخدود في الدوري السعودي

اخبار النصر السعودي

“عبدالله الخيبري” لاعب النصر سيغيب عن مواجهة الأخدود بسبب عدم الجاهزية.

لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، قرر إراحة النجم السنغالي ساديو ماني ووضعه على دكة البدلاء أمام الأخدود.