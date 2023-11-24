مجلس أبو ظبي يعلن مواجهات كأس السوبر المصري

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رياض - احمد صلاح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي جدول مباريات بطولة كأس السوبر المصري الجديد الذي يشارك فيه 4 فرق تحت مسمي كأس السوبر المصري للأبطال وذلك لأهداف دعائية وتسويقية للبطولة والأندية بعد نجاح النسخ السابقة والتي أقيمت في الإمارات .

حيث قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تدشين البطولة الجديدة ” كأس السوبر المصري ” بمشاركة 4 فرق وهم بطل ووصيف بطولة الدوري المصري وبطل كأس رابطة المحترفين وبطل كأس مصر وهو بنفس الطريقة التي أقرها الاتحاد الإيطالي وخلفه الإسباني في وقت سابق لنفس الأهداف.

مباريات كأس السوبر المصري

ويشارك في بطولة كأس السوبر المصري كلا من الأهلي بطل الدوري ووصيفه بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابط وفيوتشر صاحب المركز الرابع ، فيما يغيب الزمالك عن المشاركة بعد انسحابه من البطولة الأخيرة وتم تنفيذ القرار عليه.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري يوم 25 ديسمبر بينما تلعب المباراة النهائية يوم 28 من نفس الشهر كما سيتم لعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

[كأس السوبر المصري]

كأس السوبر المصري

مواجهات كأس السوبر المصري

ويلعب النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بينما يلعب بيراميدز أمام فيوتشر في نصف النهائي الأخر على أن يواجه الفائز من المباراتين في نهائي البطولة ويلعب الخاسر على المركز الثالث

وتم زيادة قيمة الجائزة المالية للفرق المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري حيث يحصل الفائز على 250 ألف دولار أمريكي ويحصل المركز الثاني على 125 ألف دولار وينال الثالث 75 ألف دولار والرابع 50 ألف