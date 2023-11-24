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أحمد جودة - القاهرة - تقدم نادي دكرنس الرياضي بطلب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل إعادة مباراته أمام نادي طنطا الرياضي ضمن مباريات الجولة التاسعة بدوري القسم الثاني أ "المحترفين" والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

دكرنس يخاطب اتحاد الكرة لإعادة مباراته أمام طنطا

نادي دكرنس استند في طلبه لإعادة المباراة إلى الأخطاء التحكيمية لطاقم حكام المباراة بقيادة محمد كابو حكم الساحة والتي صاحبت المباراة وأثرت على نتيجتها وفقدان الفريق إلى نقطتين كانتا كفيلتان بالارتقاء والصعود بالفريق إلى مراكز متقدمة بجدول ترتيب الفرق.

وأكد نادي دكرنس خلال خطابه على ترصد حكم اللقاء بلاعبيه منذ بداية المباراة وإرهابهم ببطاقات صفراء غير مبررة وتغاضيه عن احتساب ركلتي جزاء.

وطالب نادي دكرنس بشكل واضح بإعادة المباراة على ملعب دكرنس في وقت يحدده اتحاد الكرة ولجنة المسابقات،بالإضافة للمطالبة بتعيين حكام على قدر أهمية المباريات.

ويحتل دكرنس حاليا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فرق المحترفين والذي يضم 20 فريقا عقب نهاية الجولة التاسعة.