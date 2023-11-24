نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي جدول أهم مباريات اليوم الجمعة 24/11/2023… أبرزها قمة الدوري الفرنسى بين باريس سان جيرمان وموناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة لمواجهات نارية وهامة، مساء اليوم الجمعة، فى مختلف ملاعب العالم، على رأسها، مباراة بيراميدز ومازيمبي ضمن الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا فضلا عن قمة الدوري الفرنسى بين باريس سان جيرمان وموناكو.

ويقدم ليكم موقع "دوت الخليج الرياضي " جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24/11/2023.. وجاءت كما يلي:-

مباريات اليوم

دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز ضد مازيمبي – 6:00 مساءً – قناة beIN Sports 6

شباب بلوزداد ضد يانج أفريكانز – 9:00 مساءً – قناة beIN Sports 6

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد موناكو - 10 مساءً - قناة beIN Sports 1

الدوري الإسباني

ألافيس ضد غرناطة – 10 مساءً – قناة beIN Sports 3

الدوري الألماني

كولن ضد بايرن ميونخ – 9:30 مساءً – قناة beIN Sports 5

الدوري السعودي للمحترفين

الاتفاق ضد الاتحاد – 5:00 مساءً – قنوات SSC

التعاون ضد الرياض – 5:00 مساءً – قنوات SSC

النصر ضد الأخدود – 8:00 مساءً – قنوات SSC

الطائي ضد الرائد – 8:00 مساءً – قنوات SSC

البطولة المغربية الاحترافية

الاتحاد التوركي ضد الفتح الرباطي – 9:00 مساءً – الفضائية المغربية

دوري نجوم قطر

نادي قطر ضد الشمال - 4:30 مساءً قناة beIN Sports 3

المريخة الرياضية ضد الاهلي القطري - 6:30 مساءً قناة beIN Sports2