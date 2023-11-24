نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحظى موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي باهتمام كبير من قبل مشجعي ومتابعي الكرة الساحرة في كل مكان حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الفارس الأبيض في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة الثانية تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي"، وتعد، مجموعة متوازنة بعض الشيء بالنسبة لباقي المجموعات الأخرى.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته استعدادًا لخوض مواجهة هامة وقوية أمام نظيره فريق أبو سليم مساء الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة القوية والمثيرة التي ستجمع بينهما عند تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد أبو سليم

وستنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports.