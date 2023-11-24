نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر نظيره ميدياما الغاني غدًا السبت 25-11-2023، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتضن ملعب "السلام"، هذا اللقاء الذي سيجمع بين فريقي الأهلي وميدياما مساء غد السبت، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

تبدأ أحداث مباراة الأهلي وميدياما بعد غد السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأهلي ضد ميدياما بعد غد السبت، عبر قنواتها.