نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير العربية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية، عن مواعيد انطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2023- 2024، وذلك بعد نهاية قترة التوقف الدولي.

مو اعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

من المقرر أن يحل الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا على حساب الاتفاق، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 14 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب نادي الاتفاق.

ويستضيف فريق التعاون نظيره فريق الرياض اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب نادي التعاون الجديد.

ويحل فريق الرائد ضيفا على حساب نظيره فريق الطائي اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي الطائي.

ويختتم اليوم الأول من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بمواجهة فريق النصر أمام نظيره فريق الأخدود في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأول بارك الدولي بالعاصمة السعودية الرياض

