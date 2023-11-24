نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون والرياض في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق التعاون نظيره فريق الرياض اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب نادي التعاون الجديد.

ويأمل التعاون في مواصلة الضغط على المتصدرين والحفاظ على تواجده في المربع الذهبي وتعوض خسارة في الجولة الماضية من أمام فريق الهلال بعد الخسارة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، بينما يسعى الرياض إلى تحقيق الفوز والابتعاد عن منطقة الهبوط، خاصة بعد أن تعادله في المباراة السابقة قبل التوقف الدولي أمام الفتح.

موعد مباراة التعاون والرياض

ومن المقرر ان تنطلق مباراة التعاون والرياض،مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب الفريقين بالدوري السعودي

نادي التعاون السعودي يدخل هذا اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما نادى الرياض يدخل اللقاء وهو في المركز ال 14 برصيد 12 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والرياض في الدوري السعودي

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.