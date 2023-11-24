نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يواجه الاتفاق في أول مباراة للأرجنتيني مارسيلو جالاردو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير العربية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية، عن موعد انطلاق مباراة الاتحاد والاتفاق، التي تقام ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2023-2024.

يحل الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا على حساب الاتفاق، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب نادي الاتفاق.

ويسعى «العميد» إلى مواصلة طريق الانتصارات والاقتراب من قمة مسابقة الدوري السعودي من جديد بعد سلسلة من النتائج السلبية، في الفترة الأخيرة تم كسرها بعد الفوز على أبها.

ويخوض عميد الأندية السعودية اللقاء الأول تحت قيادة مدربه الجديد الارجنتيني مارسيلو جالاردو والذي تولى المهمة بشكل رسمي في الأيام الماضية عقب إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو لسوء الأداء والنتائج.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق

من المقرر ان تنطلق مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ترتيب الفريقين بالدوري السعودي

يحتل الاتحاد المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة قبل الجولة الرابعة عشر، بينما يخوض الاتفاق اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 22 نقطة تحت قيادة الإنجليزي ستيفن جيرارد.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.