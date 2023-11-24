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أحمد جودة - القاهرة - تحتفل محافظة البحر الأحمر، وتحديدًا مدينة الغردقة، بالعيد السنوي الخامس لأول منتجع رياضي، داخل مصر والقارة الإفريقية.

كامل أبو علي يحتفل بالعيد السنوي الخامس لأول منتجع رياضي في مصر

ويستهدف المنتجع الرياضي الأول في مصر المملوك لرجل الأعمال المصري كامل أبو علي، جذب الرياضيين الأجانب بالإضافة إلى العمل على تنشيط والتوسع في مجال السياحة الرياضية بناءا على توجيهات الدولة ووضع مصر على خارطه السياحة الرياضية.

وقال كامل أبو علي، أن السياحة الرياضة أصبحت عامل جذب كبير لمحبي الرياضة، حيث لم تعد السياحة تقتصر حاليا على زيارة المناطق الأثرية أو الدينية أو العلاجية، لكن أصبح هناك اتجاه عالمي لربط السياحة بالرياضة، خصوصًا في ظل وجود بنية تحتية، ووجود منشآت رياضية من ملاعب ومقومات سياحية، وطقس مناسب لممارسة الرياضة.

وأضاف مالك المجموعة، أن السياحة الرياضية في مصر تساهم بشكل فعال في تنشيط حركة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية، وزاد الاهتمام بالسياحة الرياضة مؤخرا، من خلال أنشطة وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية المختلفة، على المستوين الإقليمي والدولي، لأن تنظيم البطولات تمثل عامل جذب كبير للسياحة لمشجعي الفرق مما جعلني افكر في إنشاء اكوا فيستا كأول منتجع رياضي في مصر بالبحر الأحمر ضمن مجموعة بيك الباتروس.

ويتميز المنتجع بقوة استثنائية، حيث يعمل بشكل ممتاز خلال الموسم الشتوي، نظرًا للأجواء المميزة الذي يفضلها السوق السياحي فى الغردقة وشمسها الساطعة طول العام.