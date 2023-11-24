نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. جلاكتيكوس جديد في ريال مدريد وفاران يرحل عن مانشستر يونايتد وبيدرو نيتو هدف أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 24 -11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

جلاكتيكوس جديد في ريال مدريد

ريال مدريد مستعد لإنفاق الأموال في الصيف المقبل بعد وضع أنظاره على مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، 24 عامًا، ومهاجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينج هالاند، 23 عامًا. (آس)

السير جيم راتكليف معجب بالمدير الرياضي السابق لليفربول مايكل إدواردز ويحرص على أن يكون جزءًا من عمليات كرة القدم المجددة لمانشستر يونايتد مع اقتراب استحواذ الملياردير البريطاني على 25٪ من الشياطين الحمر. (Independent)

الظهير الأيسر لتشيلسي إيان ماتسن، 21 عامًا، منفتح على الانضمام إلى مانشستر سيتي بعد أن ارتبط الفائز بالثلاثية بالاهتمام باللاعب الهولندي الدولي تحت 21 عامًا. (فوتبول انسايدر)

سيرفض أرسنال أي عرض للمدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو 25 عامًا، مع اهتمام بطل ألمانيا بايرن ميونيخ. (فوتبول انسايدر)

وافق أرسنال أيضًا على الوفاء بشرط الشراء لحارس مرمى برينتفورد المعار ديفيد رايا، 28 عامًا، ومن المقرر أن يصبح اللاعب الإسباني الدولي توقيعًا دائمًا في يناير مقابل 27 مليون جنيه إسترليني. (فابريزيو رومانو)

يأمل غرناطة في ربط الجناح الإسباني برايان سرقسطة البالغ من العمر 22 عامًا بعقد جديد مع شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو، وسط اهتمام برينتفورد ورازن بال شبورت لايبزيج. (موندو ديبورتيفو)

أرسنال يرغب في ضم نيتو

يهتم مانشستر يونايتد وأرسنال والعديد من الأندية السعودية بالجناح البرتغالي بيدرو نيتو، 23 عامًا، لكن ولفرهامبتون سيطلب رسومًا لا تقل عن 60 مليون جنيه إسترليني. (فوتبول انسايدر)

ويتطلع مانشستر يونايتد أيضًا إلى تعزيز مركز قلب الدفاع، حيث يُنظر إلى مدافع نيس الفرنسي جان كلير توديبو، 23 عامًا، ومدافع سبورتنج لشبونة البرتغالي جونسالو إيناسيو، 22 عامًا، كبديلين مثاليين للاعب منتخب فرنسا السابق رافائيل فاران، 30 عامًا.

قد يكون لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو، 31 عامًا، في طريقه للخروج من مانشستر يونايتد في يناير حيث يتطلع الشياطين الحمر إلى تجديد تشكيلتهم. (فوتبول انسايدر)

يواجه الذئاب أيضًا معركة للاحتفاظ بالمدافع متعدد الاستخدامات ريان آيت نوري بعد أن أضاف تشيلسي اللاعب الجزائري الدولي البالغ من العمر 22 عامًا إلى القائمة المختصرة. (90 دقيقة)