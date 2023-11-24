النصر السعودي يواجه الأخدود في دوري روشن السعودي للمحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم السعودية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي الأخدود في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الأخدود مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الأول بارك الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، بالجولة الرابعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ويستضيف ملعب الأول بارك المباراة المرتقبة بين نادي النصر ضد نظيره الأخدود في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

موعد مباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تلعب مباراة النصر والأخدود اليو الجمعة، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الأول بارك.

ترتيب الفريقين بالدوري السعودي

يحتل نادي النصر المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يأتي نادي الأخدود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2823-2024.

القناة الناقلة لمباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.