نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. قرارات عاجلة من كولر وغياب 8 لاعبين عن صفوف الزمالك أمام أبو سليم وريال مدريد يستهدف ضم هالاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 24-11-2023 في السطور التالية:

هروب لاعبة طائرة الزمالك

قامت مايا ممدوح لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بالهروب لنادي الهلال السعودي.

ويذكر أن مايا ممدوح انتقلت من الأهلي إلى الزمالك مطلع الموسم الماضي.

الزمالك ينهي أزمة المستحقات المتأخرة للاعبيه

قام مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بسداد جميع المستحقات المتأخرة للاعبين من الموسم الماضي.

الزمالك يخسر خدمات 8 لاعبين قبل مباراة أبو سليم الليبي

يفقد نادي الزمالك خدمات 8 لاعبين بصفوفه أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل.

ويغيب عن الزمالك كل من محمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومصطفى شلبي وحسام عبدالمجيد للإصابة، فيما يفقد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري الذين تلقوا العقاب من مجلس إدارة النادي.

كولر يقرر منح الفرصة لنجم الفريق في مباريات الاهلي القادمة

قرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي منح الفرصة لنجم الفريق محمد الضاوي كريستو في المباريات القادمة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ويأتي هذا القرار بناء على طلب مارسيل كولر بسبب عدم مشاركته في المباريات الماضية للنادي الأهلي قبل التوقف الدولي.

ريال مدريد يجمع بين هالاند ومبابي

ريال مدريد مستعد لإنفاق الأموال في الصيف المقبل بعد وضع أنظاره على مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، 24 عامًا، ومهاجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينج هالاند، 23 عامًا، طبقا لصحيفة “آس”.

تبرعًا لأهالي غزة.. بيع قميص "القاضية ممكن" في مزاد علني بسعر 560 ألف جنيه

قامت هبة راشد، مدير مؤسسة مرسال الخيرية، بالإعلان عن الانتهاء من بيع قميص لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" في مباراة "القاضية" لصالح شعب غزة، من المزاد الذي تم الإعلان عنه مسبقًا.

واعلنت مدير مؤسسة مرسال الخيرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، إنه تم بيع قميص "القاضية ممكن" بعد أن وصل سعره لـ 560 ألف جنيه في المزاد.

وسيتم نقل المبلغ كامل لصالح أهالي غزة وتوفير المستلزمات الطبية لهم، للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

كولر يقرر تصعيد لاعبيين من فريق الشباب للفريق الأول

قرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تصعيد لاعبيين من فريق الشباب للفريق الأول في الفترة القادمة.

وهما لاعبي منتخب مصر للشباب مواليد 2005 و2006 عقب تألقهم في الفترة الماضية مع لاعبي منتخب مصر للشباب.

تشكيل النصر المتوقع ضد الأخدود

ومن المتوقع أن يبدأ فريق النصر مباراة الغد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكسيس تيليس- إيمريك لابورت- عبد الله الخيبري- عبد الله العمري.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- سيكو فوفانا- أوتافيو.

خط الهجوم: عبد الله غريب- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن

من المقرر ان تنطلق مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود – حسن كادش – لويز فيليبي – مهند الشنقيطي

خط الوسط: فيصل الغامدي – فابينيو – كورنادو

خط الهجوم: كريم بنزيما – حمدالله – كوناردو

