رونالدو يقود الهجوم.. تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الأخدود في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير العربية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مواجهة نظيره فريق الأخدود، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الأخدود مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الأول بارك الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، بالجولة الرابعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

موعد مباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تلعب مباراة النصر والأخدود اليو الجمعة، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الأول بارك.

تشكيل النصر المتوقع ضد الأخدود

ومن المتوقع أن يبدأ فريق النصر مباراة الغد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكسيس تيليس- إيمريك لابورت- عبد الله الخيبري- عبد الله العمري.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- سيكو فوفانا- أوتافيو.

خط الهجوم: عبد الله غريب- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

ترتيب الفريقين بالدوري السعودي

يحتل نادي النصر المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يأتي نادي الأخدود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.