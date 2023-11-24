نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالقوة الضاربة… التشكيل المتوقع للاتحاد السعودي في مواجهة الاتفاق بدوري روشن للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض "دوت الخليج الرياضي"، تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المتوقع لمواجهة نظيره الاتفاق، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يلتقي فريق الاتحاد السعودي نظيره الاتفاق ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين في مدينة الدمام.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق

من المقرر ان تنطلق مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

من المتوقع أن يبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود – حسن كادش – لويز فيليبي – مهند الشنقيطي

خط الوسط: فيصل الغامدي – فابينيو – كورنادو

خط الهجوم: كريم بنزيمة – حمدالله – كوناردو

ترتيب الفريقين بالدوري السعودي

يحتل الاتحاد المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة قبل الجولة الرابعة عشر، بينما يخوض الاتفاق اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 22 نقطة تحت قيادة الإنجليزي ستيفن جيرارد.

القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد والاتفاق في الدوري السعودي

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.