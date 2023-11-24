نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بينهم مودريتش".. صفقتين من العيار الثقيل تقترب من الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إيطالية، عن كواليس جديدة في ملف التعاقدات الجديدة والمنتظرة داخل الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

وتواصل إدارة الدوري السعودي، العمل على خطوة استقطاب الصفقات الأجنبية الضخمة إلى روشن، خلال انتقالات يناير المقبلة.

- مودريتش وكاسيميرو على رادار السعودية

وأكد الصحفي الإيطالي "رودي جاليتي" خبير سوق الانتقالات، إن إدارة فريق أهلي جدة، تسير بخطوات ثابتة في مفاوضات التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني".

كما نشر جاليتي عبر حسابه بمنصة "إكس" حدث اتصال من فريق من الدوري السعودي باللاعب البرازيلي كارلوس كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه في يناير".

على جانب آخر، فقد مودريتش هذا الموسم، مشاركته الأساسية مع العملاق المدريدي، في ظل الاعتماد على ثنائية تشاوميني وكروس ومشاركة فالفيردي بشكل ثابت في الموسم الحالي، مع البرازيلي كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق.