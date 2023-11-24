عاجل - أول رد من رودريجو على أزمته مع ميسي في قمة البرازيل والأرجنتين

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أحمد جودة - القاهرة - فسر البرازيلي رودريجو جوس، نجم نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيلي، أزمته الأخيرة مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أثناء الكلاسيكو الأخير بين السامبا والتانجو، والتي أنتهت يفوز كتيبة سكالوني بهدف دون رد.

- رودريجو يرد على أزمته مع ميسي

وأوضح نجم البرازيل ما حدث من هجوم عليه عبر بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي "انستجرام" تتضمن ما يلي:

"العنصريون نشيطون دائمًا وهم بالخدمة في أي وقت، لقد تم غزو حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بي بالشتائم وكل أنواع الهراء. إنه ا موجودة بالفعل ليراها الجميع!".

وواصل: " في حال أنك لم تفعل ما يريدون، إذا لم نتصرف كما يعتقدون أنه ينبغي علينا، إذا ارتدينا قميص يزعجهم، إذا لم نخفض رؤوسنا عندما يتعرضون للهجوم".

وأختتم النجم البرازيلي قائلًا: "إذا أُتيحت لنا المساحة فإنهم سيعتقدون أنها لهم، وسوف يتخذون إجراءات مع كل هذا السلوك الإجرامي، لكن حظهم السيئ، لن نتوقف".