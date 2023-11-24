نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جوارديولا مثل تشافي".. نجم برشلونة يكشف أسباب غضب مدرب البارسا من نجوم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر فيران توريس، نجم نادي برشلونة الإسباني، مفاجأة مدوية حول المدير الفني للبارسا، تشافي هيرنانديز، في ظل تراجع مستوى الفريق، في المباريات الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي.

- توريس يتحدث عن تشافي

وقال توريس: "جوارديولا دائما منشغل بكرة القدم، يحاول أن يجعل التدريب 27 ساعة في اليوم، ويشاهد مقاطع فيديو لتطوير وتحسين أسلوب لعبه، ودائما قبل المباريات يخبرك عما سيحدث".

وتابع عن تشافي:" يحاول باستمرار مسانده لاعبيه لإظهار أفضل مستوى لهم في المباريات، وهي أيضا مدرسة إنريكي وجوارديولا، وهي نفس أسلوب البارسا".

وأشار:" تشافي يطور نفسه باستمرار، نظرا لتطور أساليب اللعب باستمرار، خ

حقا هو مدرب رائع ومميز".

وأختتم:" تشافي يشعر ببعض الغضب والاستياء في الوقت الحالي من اللاعبين، بسبب عدم الظهور بالمستوى المعروف عن الفريق في المباريات الأخيرة، ولكنه يطمئننا أن الموسم مازال طويل".

