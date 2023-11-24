الرياضة

"جوارديولا مثل تشافي".. نجم برشلونة يكشف أسباب غضب مدرب البارسا من نجوم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - فجر فيران توريس، نجم نادي برشلونة الإسباني، مفاجأة مدوية حول المدير الفني للبارسا، تشافي هيرنانديز، في ظل تراجع مستوى الفريق، في المباريات الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي.

- توريس يتحدث عن تشافي

وقال توريس: "جوارديولا دائما منشغل بكرة القدم، يحاول أن يجعل التدريب 27 ساعة في اليوم، ويشاهد مقاطع فيديو لتطوير وتحسين أسلوب لعبه، ودائما قبل المباريات يخبرك عما سيحدث".

وتابع عن تشافي:" يحاول باستمرار مسانده لاعبيه لإظهار أفضل مستوى لهم في المباريات، وهي أيضا مدرسة إنريكي وجوارديولا، وهي نفس أسلوب البارسا".

وأشار:" تشافي يطور نفسه باستمرار، نظرا لتطور أساليب اللعب باستمرار، خ
حقا هو مدرب رائع ومميز".

وأختتم:" تشافي يشعر ببعض الغضب والاستياء في الوقت الحالي من اللاعبين، بسبب عدم الظهور بالمستوى المعروف عن الفريق في المباريات الأخيرة، ولكنه يطمئننا أن الموسم مازال طويل".
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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