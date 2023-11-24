نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صفقة خارج التوقعات".. ريال مدريد يطلب التعاقد مع مهاجم الأرجنتين بأوامر أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، العمل على تدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد موجة الإصابات التي تضرب هذا المركز، في الفترة الماضية، والتي كانت آخرها، إصابة البرازيلي فينسيوس جونيور.

ويواجه جونيور شبح الغياب عن مباريات الفريق، لما يقترب من شهرين بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مواجهة البرازيل وكولومبيا الأخيرة.

- إيكاردي يقترب من ريال مدريد

ونشرت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية، أن البرازيلي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي، طالب إدارة الفريق بالتعاقد مع الأرجنتيني إيكاردي، لتعويض إصابة فينيسيوس جونيور".

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد يستطيع في الفترة الحالية تقديم عرض لضم إيكاردي مقابل 15 مليون يورو.

على جانب آخر، تترقب جماهير العملاق المدريدي، فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لحسم كثير صفقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، والذي اقترب من الوصول إلى البرنابيو في الصيف المقبل.