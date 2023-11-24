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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية إسبانية عن آخر تطورات انتقال النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي في الفترة المقبلة.

آخر تطورات انضمام مودريتش إلى الأهلي

وأكدت أن مسؤولي نادي أهلي جدة دخلوا في مفاوضات مع اللاعب لوكا مودريتش من أجل إقناعه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد إنتهاء عقده مع النادي الملكي.

وأشارت إلى أن نادي أهلي جدة يحاولون إقناع الكرواتي لوكا مودريتش بأنه سوف يكون أهم لاعبي الفريق في المرحلة القادمة.

وينتهي عقد اللاعب لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الحالي 2023-2024، كما أن لا يريد تجديد عقده مع الملكي كما أشارت تقارير صحفية.

