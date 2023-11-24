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أحمد جودة - القاهرة - 1200 سباح بمهرجان اكاديميه الديب للسباحة لتكريم الراحل الدكتور محمد موسي المدير الفني للزعانف

ينطلق اليوم الحمعة، مهرجان أكاديميه الديب للسباحة لتكريم الراحل الدكتور محمد موسي المدير الفني للزعانف داخل حمام السباحة بالمركز الأوليمبى بالمعادي بمشاركه 25 اكاديميه وناديين تحت رعاية محمد الديب رئيس مجلس الاداره وياسر الشحات مدير عام حمام السباحة بالمركز الاوليمبي.



بدء فعاليات المهرجان بتلاوة القرآن الكريم تم السلام الوطني وتقديم مراسم الحكام البطولة

وبحضور مندوبى الانديه والاكاديميات

ابراهيم ابو ريا عن نادي حلوان حازم الطويل رئيس مجلس إدارة اكاديميه اسبيره

ووليد حسن مدرب النادي الاهلي وعلى جمال رئيس جهاز الاكاديميه وأحمد حسن محمد مدير إدارى ومحمد حسن كمال مدرب نادي السكة الحديد وأحمد حسن كمال مدرب نادي السكة الحديد.

وأضاف الديب أن البطولة يشارك فيها 1200 سباح وسباحة فى مختلف المراحل العمرية

وأشاد الكابتن الديب رئيس مجلس ادارةالاكاديميه بالإفتتاح الذي أقيم اليوم للمهرجان وحسن التنظيم، معربا عن ترحيبه بكافة الفرق المشاركة.



وأكد ياسر الشحات مدير عام حمامات السباحة بالمركز الاوليمبي على ترحيبه بجميع الفرق المشاركة، وتمنى التوفيق لكل الفرق، مؤكدا على دعم المركز الاوليمبي لانجاح المهرجان.



وأضاف أن المركز الاوليمبي وفر بالتنسيق مع الاكاديميه كل السبل من أجل نجاح المهرجان على الصعيد التنظيمي وكذلك على المستوى الفني لتحقيق أكبر عدد من الميداليات.



واعرب الدكتور حازم الطويل رئيس مجلس إدارة اكاديميه اسبيره عن سعادته بهذا التنظيم الراقى موجها الشكر والتهنئة للقائمين على البطولة وخاصة الكابتن ياسر الشحات مدير المركز الاوليمبي بنجاح التنظيم وظهور البطولة بالمظهر اللائق وحسن الاستقبال الرائع.



وصرح العميد ابراهيم ابو ريا رئيس جهاز السباحة بنادي حلوان العام بآن تنظيم البطولة من اجمل البطولات التي اقيمت على المركز الاوليمبي وابدا شكر على القائمين لتنظيم البطوله والمحافظه على جميع اللاعبين وخاصه للاطفال.



وأعرب علي جمال رئيس جهاز الاكاديميه عن سعادته البالغة عن تنظيم البطولة وارتفاع مستوى السباحين.