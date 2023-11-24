نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك و أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد نادي الزمالك الاجتماع الفني غدًا في الثالثة عصرًا لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بحضور أحمد حسني المدير الإداري لنادي الزمالك وباقي مسؤولي الفريقين وحكم المباراة ومراقب المباراة.

يحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في الصعود إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد برج العرب.

