نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتهمة الإرهاب والكراهية..الشرطة الفرنسية تحتجز يوسف عطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي للاحتجاز من قبل الشرطة، وذلك بعد عودته إلى فرنسا، عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وكان اللاعب قد انضم إلى منتخب بلاده، للمشاركة في تصفيات بطولة الأمم الافريقية، والتي تقام في ساحل العاج 2024.

بسبب دعم القضية الفلسطينية

وحسب ما ذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن سبب الاحتجاز، هو الاتهام بالتحريض على الكراهية والعنف، بعد دعم فلسطين.

ودعم اللاعب القضية الفلسطينية، من قبل سواء يشكل فردي أو مع منتخب الجزائر، وكان النادي قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي إيقاف اللاعب حتى اشعار اخر.

ولم يحدث إجراء حتى الان من قبل اللاعب، أو ناديه بعد إعلان الاحتجاز.