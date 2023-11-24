عاجل.. أول رسالة من سيد عبد الحفيظ إلى خالد بيبو بعد رحيله من الأهلي (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، الشكر لخالد بيبو الذي تولى المنصب بدلًا منه داخل الأحمر، لما يقدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرًا أنه يمتلك خبرات ستظهر مع الفريق خلال الفترة القادمة.

أول رسالة من سيد عبد الحفيظ إلى خالد بيبو

وتولى خالد بيبو منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، بدلًا من سيد عبد الحفيظ عقب اعلان رحيله عن الأحمر.

وقدم سيد عبد الحفيظ الدعم الكامل لخالد بيبو، عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، لما يظهره مع الفريق خلال فترة توليه منصب مدير الكرة، مشيرًا أنه لا يمكن الحكم عليه من خلال مباراة واحدة أو بطولة، وهذا يحتاج إلى وقت لكي يثبت ذاته ويقدم ما يمتلكه.

وأشار أنه يُعد له زميل وأخ عزيز عليه، وبينهم "عيش وملح"، ولا بد من وقوف الجميع في ظهره، وهو فرد من منظومة الأهلي ويجب تقديم كل الدعم له، هو حاليا في المرحلة الأولى وهناك عدة مراحل سيخوضها مع الفريق خلال الفترة القادمة، وهناك العديد ليقدمه.

واختتم بأنه لا بد أن يأخذ التجربة كاملة، لكي يكون هناك إنصاف وتقييم لإنه بيمثل الجميع داخل مصر وخارجها، وتمنى له التوفيق فيما هو قادم.