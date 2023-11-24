نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سيد عبد الحفيظ يعود لمنصب مدير الكرة بالنادي الأهلي (رد غير متوقع منه) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي، عن إمكانية عودته مرة أخرى لمنصب مدير الكرة بالمارد الأحمر.

وقدم عبد الحفيظ عبر تصريحات تليفزيونية على قناة "أبو ظبي الرياضية"، الشكر لخالد بيبو مدير الكرة الحالي بالنادي الأهلي، وأبدى سعادته بما يقدمه مع المارد الأحمر.

وتولى خالد بيبو منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، بدلًا من سيد عبد الحفيظ الذي رحل خلال الفترة الماضية من منصبه.

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن عودته مرة أخرى لمنصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وقام بتقديم الدعم الكامل لخالد بيبو وبما يقدمه من إنجازات مع الأحمر، كما أكد بإنه أخ وزميل له ولا ينبغي أن نحكم عليه من خلال مباراة واحدة أو بطولة، وهذا يحتاج إلى وقت لكي يثبت ذاته.

مؤكدًا أنه لم يخرج من الأهلي لكي يعود إليه مرة أخرى، ولم يخرج من بابه وأنه ينتمي للفريق، وهذا بعيدًا عن عمله الذي انتهى هناك.

وأشار أنه اتجه لعمل أخر، وهو خوض تجربة جديدة في مجال الإعلام، وبالرغم من ذلك سيظل بجانب فريق الأهلي في أي وقت.

