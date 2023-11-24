نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هدف وحيد يفصله عن روني".. رقما قياسيا جديدا يقترب من صلاح أمام مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عاشقي ومحبي كرة القدم العالمية في شتى بقاع العالم، انطلاق قمة الدوري الإنجليزي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، بين ليفربول ومانشستر سيتي غدا السبت.

وتنطلق أحداث المباراة المرتقبة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، بتوقيت جمهورية مصر العربية.

- رقم قياسي في انتظار صلاح

وأوضح الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أن صلاح على بعد هدف واحد من إنجازا جديدا داخل الدوري الإنجليزي، وهو الوصول إلى الهدف رقم 150 والتساوي مع الأسطورة الإنجليزية واين روني، الذي يحتل المرتبة العاشرة في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على مر العصور.

ونجح صلاح في تحقيق 149 هدفا بقميص ليفربول منذ انضمامه إلى قلعة الأنفيلد، كان بينهم 11 هدفا داخل مرمى الستيزنز في 18 مواجهة سابقة.

على جانب آخر، تحاول الأندية العملاقة في الدوري السعودي هذا الموسم، حسم صفقة التعاقد مع محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، وفي مقدمتهم اتحاد جدة والهلال.

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