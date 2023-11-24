نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عرض عليك الأهلي منصب جديد.. رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن رأيه في عودته من جديد إلى القلعة الحمراء، حال وجود مية ومنصب جديد له من جانب إدارة الفريق في الفترة القادمة.

ورحل عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالفريق في الفترة الماضية، ليتولى نجم الفريق السابق، خالد بيبو، مهام هذا المنصب بديلا له.

- عبد الحفيظ يتحدث عن عودته للأهلي

وأكد عبد الحفيظ، عبر شاشة قناة " أبو ظبي الرياضية":" خالد بيبو زميل وأخ عزيز، ولا بد من دعمه بقوة ولا يجب الحكم على التجربة من خلال مباراة واحدة أو بطولة، وأنا لم أخرج من الأهلي حتى أعود له، أنا دائما منتمي ل

لفريق، ولكن فترة عملي انتهت هناك فرق".

وتابع:" أخوض تجربة جديدة وضيقة في مجال الإعلام في الفترة الحالية".

وأختتم:" أي منصب تاني داخل الأهلي دا موضوع تاني، وسأظل جانب الفريق أي وقت، ولا نعرف ماذا سيحدث غدا في الأمر".