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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن موعد انتقال اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني إلى الدوري السعودي في الفترة المقبلة.

الكشف موعد انتقال جريزمان إلى الدوري السعودي

وكانت تقارير صحفية أكدت في الفترة الأخيرة أن مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد لم يتلقوا أي عروض من الدوري السعودي من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان.

وأكدت أن اللاعب أبلغ أندية دوري روشن السعودي بأنه لا يريد الرحيل عن أتلتيكو مدريد في منتصف هذا الموسم وسوف يفكر في الأمر بعد نهاية الموسم الحالي من أجل حسم مستقبله بشكل نهائي.

ويرى اللاعب أنطوان جريزمان بأنه قد حان وقت الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني وخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.