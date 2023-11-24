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أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيمينتا وكيل أعمال المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن انضمامه إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

مفاجأة.. وكيل هالاند يتحدث على انضمامه لريال مدريد

ويرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند من صفوف نادي مانشستر سيتي من أجل تدعيم خط هجوم الفريق بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما.

وأكد بيمينتا في تصريحات له عن انتقال هالاند إلى صفوف نادي ريال مدريد:" يجب أن تسألوا مسؤولي ريال مدريد عن هذا وليس أنا".

وتابع:" هالاند يستحق الفوز بالكرة الذهبية وآمل أن يفوز بها يومًا ما ولكنني متأكد من أنه يفضل لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه".