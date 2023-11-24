نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصدمات تتوالى.. شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد ضد قادش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوالى الصدمات على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني وذلك قبل مواجهة نظيره فريق قادش في بطولة الدوري الإسباني.

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد ضد قادش

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب رودريجو جوس يعاني من ألم والتهاب في ركبته نتيجة للضربة التي تعرض لها أمام منتخب الأرجنتين في المباراة الماضية.

وأشارت إلى أن النجم البرازيلي رودريجو جوس قد خضع لفحوصات طبية أمس الخميس وسوف يخضع لفحوصات طبية أخرى من أجل حسم مشاركته ضد قادش.

وتابعت أن هناك شكوك كبيرة حول مشاركة النجم البرازيلي رودريجو جوس مع نادي ريال مدريد في مباراة قادش القادمة ببطولة الدوري الإسباني.