نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى لـ مانشستر يونايتد قبل مواجهة ايفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صدمة قوية وذلك قبل مواجهة نظيره فريق ايفرتون يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

صدمة كبرى لـ مانشستر يونايتد قبل مواجهة ايفرتون

وأكد المدرب إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد أن ثنائي الشياطين الحمر سوف يغيبون أمام فريق ايفرتون في المباراة القادمة.

وقال إريك تين هاج في تصريحات له: "سيستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى يعود، كريستيان سوف يستغرق وقتا أطول قليلا".

وتابع:" راسموس هوجلوند، ليس سيئًا للغاية، إيفرتون سيقترب من النهاية ولكننا نعمل على ذلك، لسنا متأكدين من قدرته على تحقيق ذلك، ولكن نأمل أن يعود إلى الفريق في الأسبوع المقبل".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نظيره ايفرتون يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في السادسة والنصف مساءً.