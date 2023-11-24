معتمد جمال يعقد موتمر صحفي غدًا للحديث عن مواجهة أبو سليم الليبى

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد معتمد جمال المدرب العام لنادي الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني موتمر صحفي غدًا بقاعة المؤتمرات بستاد برج العرب.

للحديث عن أخر استعدادات الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد برج العرب.