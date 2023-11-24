الإسماعيلي يخوض مرانه بنظام اليوم الكامل استعدادًا لمواجهة بيراميدز في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه بنظام اليوم الكامل استعدادًا لمواجهة بيراميدز في دوري نايل.

الإسماعيلي يخوض مرانه بنظام اليوم الكامل

يأتي ذلك من أجل الاستعداد الجيد لمباراة ببراميدز في الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يحتل نادي الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي من نظيره طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الإسماعيلي وبيراميدز في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 28 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي.

