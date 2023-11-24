نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى.. غياب نجم الأهلي أمام ميدياما الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الغياب عن مواجهة ميدياما الغاني غدًا، بدوري أبطال إفريقيا.

غياب نجم الأهلي أمام ميدياما الغاني

وكان معلول قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، تسببت في غيابه عن الملاعب خلال الفترة الماضية مع المارد الأحمر ومنتخب بلاده نسور قرطاج.

وحسب مصدر بالفريق في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن معلول كان من المنتظر أن يشارك في مران الاهلي الرئيسي أمس استعدادا لمواجهة ميدياما، لكنه لازال يواصل برنامجه التأهيلي وأصبح من الصعب تواجده ضمن قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني.

وتابع، أن كريم الدبيس هو الأقرب للمشاركة أمام الفريق الغاني غدا وتم تجهيزه للمباراة، وقد يشارك أساسيا في المباريات المقبلة حال عدم جاهزية معلول.

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني غدا السبت على ملعب السلام في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال إفريقيا.