نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يفاجىء الأهلي بهذا الأمر قبل مواجهة ميدياما الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس مران المارد الأحمر أمس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني غدا السبت، في أولى جولات دوري المحترفين لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كولر يفاجىء الأهلي بهذا الأمر قبل مواجهة ميدياما الغاني

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، قد منح الفريق راحة من التدريبات أول أمس الأربعاء، حتى تكتمل الصفوف مع عودة الدوليين أمس، لخوض المران الرئيسي استعدادا لمواجهة ميدياما.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن كولر استعرض بالفيديو عدة مباريات للفريق الغاني، ودرس نقاط الضعف والقوة مع لاعبيه وجهازه المعاون قبل انطلاق المران في محاضرة استمرت قرابة ساعة.

وأضاف، أن محمد هاني هو الأقرب لقيادة الجبهة اليمنى وكريم الدبيس على يسار الدفاع، حسب تعليمات وتوجيهات كولر أمس أثناء المحاضرة.

وتابع، أن طاهر محمد طاهر شارك في التدريبات وتعافى من الإصابة، وأصبح جاهزا للمباراة بصورة طبيعية.

واختتم، أن إمام عاشور والشحات أيضا جاهزان فنيا ومعنويا رغم قرار استبعادها من معسكر المنتخب، لكن كولر استقر على الدفع بهما غدا أمام ميدياما الغاني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الأهلي وميدياما الغاني غدا السبت على ملعب السلام، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

