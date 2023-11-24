جلسة تجمع معتمد جمال بجهازه المعاون.. للاطمئنان على الأمور الفنية للاعبي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - حرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع جهازه المعاون على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جلسة تجمع معتمد جمال بجهازه المعاون

وتحدث معتمد جمال مع أحمد مجدي المدرب المساعد، حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادًا للقاء بطل ليبيا.

واطمأن معتمد جمال من علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، على سير البرنامج التأهيلي والبدني الموضوع للاعبين وجاهزيتهم للمباراة المقبلة بالشكل الأمثل.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.