نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - عقد ظهر اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وميدياما الغاني، للاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وميدياما

عقد الاجتماع في حضور مسئولي الاتحاد الإفريقي وحضره من الأهلي الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري ووائل محمد إداري الفريق.

وناقش الاجتماع التفاصيل الخاصة بموعد وصول الفريقين وبدء عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقما من اللون الأصفر بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون اللبني بالكامل.