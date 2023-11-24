نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يخوض مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة ميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض النادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة ميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يختتم مرانه اليوم

ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق الفوز على ميديما الغاني وحصد الثلاث نقاط لتصدر المجموعة مبكرًا.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.

وتعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الأهلي وميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميديما الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد السلام.

